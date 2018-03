Explosão em mercado de Bangcoc deixa sete feridos

O coronel da polícia Narongrit Promsawat disse que a explosão deixou ferimentos leves em sete pessoas, além de danificar as barracas de mercadorias na noite deste domingo. O incidente aconteceu em uma área residencial em frente a uma barbearia e perto da Universidade de Ramkhamhaeng.

Cientistas Forenses disseram que a bomba foi feita com pregos e outros materiais, mas eles não verificaram o que desencadeou a explosão.

Narongrit disse que a área é alvo de violência por causa da rivalidade entre as gangues. Ninguém foi preso. As informações são da Associated Press.