Explosão em mercado deixa nove iraquianos mortos A explosão de um morteiro na cidade de Baqouba, ao norte de Bagdá, matou nove iraquianos civis e feriu pelo menos 15 outros. O morteiro foi lançado em um mercado na noite de quinta-feira. Segundo militares dos Estados Unidos, os feridos são ao menos 18 pessoas. O chefe da polícia local disse que o ataque tinha como objetivo matar cidadãos iraquianos. Mas muitos moradores disseram à Associated Press que o alvo do morteiro era, provavelmente, um prédio na lateral do mercado onde fica a base militar americana em Baqouba.