Explosão em mercado do Cairo mata turista francesa Uma bomba explodiu hoje em um mercado do Cairo frequentado por turistas matando uma francesa e ferindo pelo menos outras 17 pessoas, entre elas 11 turistas franceses e três alemães, além de quatro egípcios, informou a polícia local. A explosão ocorreu perto do famoso e movimentado mercado de Khan el-Khalili, localizado na parte antiga do Cairo, frequentado tanto por turistas quanto pela população local. As autoridades informaram que uma pequena bomba foi jogada em frente a um café próximo à mesquita detonando pedras e fragmentos de mármore que atingiram os que passavam no local. Uma hora depois a polícia, usando cães farejadores, encontrou uma outra bomba que foi desarmada com segurança. O último ataque ocorrido no local foi em abril de 2005, quando um suicida explodiu uma bomba matando dois franceses e um norte-americano. O Egito enfrentou uma longa guerra com militantes islâmicos nos anos 1990, culminando em um massacre de mais de 50 turistas em Luxor, em 1997. Os rebeldes foram derrotados e desde então os ataques foram reduzidos. Entretanto, ataques contra resorts ocorreram na Península de Sinai ocorrendo, incluindo um em Sharm el-Sheik em 2005, quando mais de 60 pessoas foram mortas. O turismo é uma das principais fontes de renda do Egito. As informações são da Associated Press.