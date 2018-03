Explosão em mesquita mata cinco pessoas no Iraque Uma explosão na noite desta segunda-feira em uma mesquita matou pelo menos cinco pessoas e feriu outras quatro na cidade de Fallujah, 55 km a oeste de Bagdá. Segundo testemunhas, vários vidros foram quebrados e parte do telhado da mesquita ficou destruído. Iraquianos afirmaram que a explosão foi fruto de um míssil ou uma bamba lançada por um avião norte-americano. O Exército dos EUA negam, mas garantiram que especialistas em explosivos vão fazer uma investigação para saber o que ocasionou a explosão. Fallujah tem sido a cidade iraquiana mais violenta desde o fim da guerra. Em abril, um soldado norte-americano foi baleado e 20 manifestantes iraquianos morreram durante confrontos. Ataque - Pelo menos três soldados norte-americanos morreram em novos ataques na zona metropolitana de Bagdá, informou a rede de TV Al Jazira, do Catar. Segundo a rede de TV, testemunhas afirmaram que um veículo militar norte-americano foi atacado com granadas. Em outro incidente, um carro militar acidentado foi baleado por desconhecidos quando os soldados norte-americanos eram ajudados.