Explosão em mesquita mata pelo menos 14 no Paquistão Uma explosão, aparentemente causada por ataque suicida, matou pelo menos 14 pessoas e deixou outras dezenas feridas em uma mesquita xiita no Paquistão, no centro da cidade de Sialkot. O chefe da polícia na cidade, Nisar Amed, disse que havia mais de cem pessoas dentro da mesquita na hora da explosão. "Dezenas de pessoas foram levadas para o hospital em estado crítico e acredito que o número de vítimas aumentará", disse. Após a explosão, pessoas impediram a polícia de entrar na mesquita, jogaram pedras e queimaram uma motocicleta.