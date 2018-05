Explosão em metrô da capital de Belarus 'fere dezenas'

Uma explosão atingiu nesta segunda-feira a estação de metrô de Oktyabrskaya na capital de Belarus, Minsk.

Os detalhes ainda são esparsos, mas a agência de notícias russa RIA Novosti disse que há dezenas feridos, muitos em estado grave.

"As causas da explosão ainda são desconhecidas, as equipes de resgate estão na cena", disse um porta-voz do Ministério de Emergências de Belarus citado pela agência.

A explosão ocorreu ao final da tarde, na hora do rush noturna.