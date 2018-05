Explosão em metrô da capital de Belarus mata pelo menos cinco

Uma explosão atingiu nesta segunda-feira a estação de metrô de Oktyabrskaya na capital de Belarus, Minsk, matando pelo menos cinco pessoas.

A explosão ocorreu na hora do rush noturna. Segundo a agência russa Interfax, cerca de 50 pessoas ficaram feridas.

Outra agência de notícias russa, a RIA Novosti, disse que há muitos feridos em estado grave.

"As causas da explosão ainda são desconhecidas, as equipes de resgate estão na cena", disse um porta-voz do Ministério de Emergências de Belarus citado pela agência.

Presidente

Não se sabe se o ocorrido foi um acidente ou ato político.

Até agora, nenhum grupo assumiu responsabilidade.

A estação é considerada uma das principais de Minsk, e uma de suas saídas é localizada cerca de cem metros do escritório e da residência do presidente Alexander Lukashenko.

A área foi isolada, e equipes de enfermeiros e do corpo de bombeiros trabalham no local.