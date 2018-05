Explosão em metrô na Bielo-Rússia deixa ao menos 11 mortos

Atualizado às 16h13

Feridos são retiradas da estação onde ocorreu a explosão.

MINSK - Pelo menos 11 pessoas morreram e mais de cem ficaram feridas nesta segunda-feira, 11, em uma explosão em uma das principais estações de metrô de Minsk, capital da Bielo-Rússia, informou o presidente Alexander Lukashenko, segundo informações da agência russa Interfax.

Lukashenko não descartou que a explosão possa ter sido um atentado planejado no exterior do país e ordenou que as forças de segurança bielo-russas façam buscas. O presidente ainda nomeou o chefe do Comitê de Segurança do Estado o responsável pela investigação do incidente.

A explosão enviou nuvens de fumaça para a rua, no centro da cidade, de acordo com agências de notícias. Um repórter da Associated Press que esteve no local viu vários feridos sendo retirados da estação e levados para hospitais. Pelo menos um deles havia perdido as pernas na explosão.

A agência de notícias estatal BelTA disse que a explosão ocorreu às 17h55 (11h55 no horário de Brasília) na estação Oktyabrskaya, situada numa praça de mesmo nome, a cerca de 100 metros do prédio do governo do presidente Lukashenko. Ainda não há informações oficiais sobre a causa da explosão - se foi uma bomba ou um acidente.

As tensões políticas têm aumentado na Bielo-Rússia desde dezembro, quando grandes manifestações contra as controversas eleições presidenciais deram início a uma onde de repressão policial que terminou com 700 presos, inclusive sete candidatos presidenciais.

Lukashenko, que foi declarado o vencedor da ex-república soviética, governa o país com mãos de ferro desde 1994. A oposição, porém, se manifesta pacificamente na maioria das vezes.

As informações são da Associated Press e da Dow Jones.