Explosão em metrô na Bielo-Rússia mata 11 pessoas

No poder há quase duas décadas e alvo constante de críticas por parte de potências ocidentais, o líder bielo-russo declara com frequência que forças externas tentam desestabilizar seu governo. A estação onde ocorreu a explosão hoje fica a apenas cem metros do palácio do presidente. "Os sinais externos e os ferimentos das pessoas apontam para um ato de terror", afirmou mais cedo um agente dos serviços locais de segurança, sob a condição de anonimato.

Testemunhas afirmam que a explosão ocorreu na estação Oktyabrskaya, no centro de Minsk, às 18h (horário local). A estação é uma das mais importantes do metrô, na intersecção de duas linhas. Segundo testemunhas, a explosão ocorreu quando os passageiros saiam de um trem no horário de pico. A bomba estaria no último vagão do comboio e teria abeto uma "cratera enorme" na linha férrea, disse uma testemunha. Alexei Kiklevich, um passageiro que estava no local no momento da explosão, disse que parte do teto da estação cedeu após o impacto.

Nos últimos anos, a Rússia, vizinha e aliada de Lukashenko, sofreu uma série de atentados a bomba, muitas vezes desfechados por insurgentes islamitas do Cáucaso. Mas eventos desse tipo não costumavam ocorrer na Bielo-Rússia. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.