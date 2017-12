Explosão em mina carvão mata 17 pessoas na China Pelo menos 17 pessoas morreram e outras 30 foram soterradas após uma explosão de gás em uma mina de carvão da província nortista de Shanxi, na China, informou a agência estatal de notícias "Xinhua". O acidente ocorreu neste domingo no poço Jiaojiazhai, da cidade de Xinzhou, confirmaram funcionários da administração provincial de segurança nas minas de carvão. Segundo as investigações preliminares, a explosão ocorreu depois que os ventiladores deixaram de funcionar por causa de uma falha do sistema de energia. As equipes de resgate conseguiram chegar a vários túneis onde se encontravam os 17 corpos, embora não tenham alcançado o local exato da explosão. A busca pelos soterrados continua, enquanto responsáveis de segurança do trabalho na província dirigem as equipes de resgate. Com oito mil mortos ao ano, seis mil deles nos poços de carvão, as minas chinesas são as mais perigosas do mundo devido, entre outros motivos, à falta de medidas de segurança e à corrupção.