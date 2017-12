Explosão em mina chinesa mata 9 pessoas Uma explosão de gás em uma mina de carvão matou, pelo menos, nove mineiros no norte da China. Um incêndio provocado pela explosão está impedindo que os bombeiros resgatem outras 45 pessoas que estão dentro da mina e também podem estar mortos, disse um oficial da Mina de Carvão de Lanshan. "As chances de sobrevivência são pequenas", admitiu o oficial, que se identificou apenas como Dai. De acordo com Dai, o incêndio atingiu grande parte da mina. A equipe de resgate acredita saber a localização dos 45 mineiros desaparecidos, mas eles não conseguem chegar até esse local por causa do fogo. "Primeiro, precisamos apagar o incêndio. Todos os esforços estão concentrados nisso", disse o senho Dai. As minas de carvão da China são consideradas as mais perigosas do mundo, com milhares de mortes registradas por ano, em razão de incêndios, explosões e desabamentos, geralmente provocados por falta de ventilação adequada e de equipamentos de segurança. Só no ano passado, mais de 4.800 mortes foram registradas, mas outras mortes podem ter sido ocultadas pelas empresas responsáveis pelas minas. O governo vêm tentando fechar centenas de minas pequenas e que operam sem licença e também sem equipamentos de segurança. A mina de Lanshan pertence ao governo, mas é operada pela iniciativa privada, de acordo com Dai, que se recusou a informar o nome da empresa responsável pela mina.