Explosão em mina de carvão chinesa deixa 15 mortos Uma explosão em uma mina de carvão matou 15 pessoas na China e investigadores culparam falhas de equipamentos pelo acidente mais recente em um longo histórico de mortes no setor de mineração do país, informou a mídia estatal. A explosão ocorreu na terça-feira, 6, em uma mina do condado de Shaodong, na província de Hunan, sul do país, segundo a agência de notícias Xinhua. De acordo com a agência, até a noite de quarta-feira, as equipes de resgate haviam encontrado os restos de 15 mineradores. Outras dezessete pessoas sobreviveram à explosão e a maioria deles eram agricultores locais. "Ventilação inadequada e sistemas elétricos ilegais teriam sido as causas do acidente", informou a Xinhua citando autoridades. A Justiça havia determinado a paralisação dos trabalhos na mina em agosto e a unidade não tinha as licenças de operação e de segurança exigidas. A China tem a indústria de mineração de carvão que mais mata no mundo e, embora o número de vítimas fatais tenha caído após o aumento da rigidez nos padrões de segurança, acidentes como os da mina de Shaodong ainda são muito comuns. No ano passado, 4.746 trabalhadores morreram em explosões, inundações e desabamentos em minas no país.