Explosão em mina de carvão chinesa deixa 21 mineiros presos Há três dias, 21 mineradores estão presos numa mina de carvão chinesa onde houve uma explosão, que ainda não tinha sido notificada por seus responsáveis, informou a agência oficial Xinhua. O acidente aconteceu no domingo, 18,numa mina da cidade de Jincheng, na província de Shanxi, no norte do país, conhecida na China como "o mar de carvão" por ser a principal produtora do mineral. Segundo fontes do Birô de Segurança no Trabalho da província, o proprietário da mina só informou às autoridades nesta quarta-feira, 21. A China registra 80% das mortes no setor do carvão em todo o mundo.