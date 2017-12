Explosão em mina de carvão chinesa mata sete mineiros Sete mineiros morreram e oito foram feridos após uma explosão numa mina de carvão do nordeste da China, informou nesta sexta-feira, 16, a agência oficial Xinhua. De acordo com as primeiras informações, a explosão aconteceu na tarde de quinta-feira, 15, na mina de Qiupigou, da Administração de Mineração de Nanpiao, na cidade de Huludao, na província de Liaoning. No momento da explosão, 15 mineiros estavam trabalhando no seu interior, segundo as autoridades locais, que estão investigando as causas do acidente. As minas chinesas se encontram entre as mais perigosas do mundo, com cerca de 6 mil mortes por ano, devido, entre outros motivos, à falta de medidas de segurança e à corrupção de empresários. As mais letais são as de carvão, que causaram a morte de 4.746 trabalhadores em 2006, 20% a menos que em 2005. O carvão é responsável por 70% do consumo de energia do país.