Explosão em mina de carvão chinesa mata um e deixa 2 feridos

Um trabalhador morreu, dois ficaram feridos e outros 18 continuam presos após uma explosão de gás em uma mina de carvão do leste da China, informou neste domingo a agência estatal "Xinhua". O acidente aconteceu quando 283 mineiros estavam trabalhando na Mina de Carvão Jianxin, da localidade de Fengcheng, na província de Jiangxi. Os responsáveis de segurança do trabalho da província que informaram sobre o acidente disseram que 262 trabalhadores conseguiram escapar, e que as operações de resgate ainda continuam. O setor chinês do carvão é o mais perigoso do mundo, com 4.700 mortes registradas em 2006 devido à sobre exploração de jazidas, responsáveis por 73% do consumo energético da maior economia emergente do planeta.