Explosão em mina de carvão deixa 13 mortos na Rússia Uma explosão de metano deixou nesta quinta-feira 13 mineiros mortos e pelo menos 23 feridos em uma mina de carvão na região de Kemerovo, na Rússia. A explosão na mina de Listvyazhnaya, no sudeste da Rússia, ocorreu pela manhã, quando mais de cem pessoas trabalhavam no local. Acidentes deste tipo são comuns em minas na Rússia e a maioria deles é causada por explosões de gás metano. Muitas minas russas são mantidas em más condições e os procedimentos de segurança no setor são notoriamente ruins. Em abril, uma explosão semelhante, em uma mina na mesma região, deixou mais de 40 mortos.