Explosão em mina de carvão deixa 74 mortos Uma explosão de gás em uma mina de carvão no norte da China deixou ontem pelo menos 74 mineiros mortos e outros 114 hospitalizados. No momento do acidente, 436 pessoas trabalhavam no local e um número incerto de mineiros ainda está preso, informou a agência de notícias "Nova China". Explosões como as de ontem são comuns na China, onde 80% das 16 mil minas localizadas no país são ilegais e não cumprem com as normas básicas de segurança. No ano passado, mais de 3 mil mineiros morreram em acidentes de trabalho, segundo dados oficiais.