Explosão em mina de carvão mata 20 Uma explosão em uma mina subterrânea de carvão no nordeste da Colômbia matou ontem pelo menos 20 mineiros, disse uma funcionária do governo. Pelo menos outros seis mineiros ficaram feridos. "É improvável que encontremos qualquer sobrevivente", disse Marisa Fernández, funcionária do Instituto Colombiano de Geologia e Mineração. A explosão ocorreu na mina La Preciosa, na cidade de Sardinata, no Departamento de Norte de Santander, que faz fronteira com a Venezuela. Em fevereiro de 2007, outra explosão na mesma mina deixou 32 mortos.