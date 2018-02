Explosão em mina de carvão mata 39 na China Uma explosão de gás nesta segunda-feira, numa mina de carvão no nordeste da China, matou pelo menos 39 trabalhadores, informou a imprensa estatal chinesa. Esta é a última tragédia a se abater sobre a indústria mineradora da China, conhecida pelos elevados índices de mortalidade. As equipes de socorro afirmam haver poucas chances de encontrar outros quatro mineiros que estavam dentro da jazida quando a explosão atingiu a mina Dingsheng, informou a Agência de Notícias Xinhua, estatal. Uma equipe de socorro de 30 homens havia sido deslocada às pressas para a mina, localizada no município de Hegang, na província de Heilongjiang, a cerca de 1.400 quilômetros ao norte de Pequim, afirmou a agência Xinhua. Não houve nenhum esclarecimento imediato sobre a causa da explosão.