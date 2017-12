Explosão em mina de carvão mata pelo menos 56 na China Uma explosão provocada por gás em uma mina de carvão provocou a morte de pelo menos 56 mineiros na China na noite desta quarta-feira. O governo do país informou nesta quinta que outros 92 trabalhadores estão desaparecidos e têm poucas chances de serem encontrados com vida. A explosão, segundo a agência de notícias Xinhua, ocorreu na província de Henan, a sudoeste de Pequim, e foi o mais grave acidente do tipo registrado este ano na China. Cerca de 446 pessoas trabalhavam na mina Daping quando houve a detonação.