Explosão em mina de carvão na China faz 23 mortos Pelo menos 23 mineiros morreram e outros 53 ficaram intoxicados, na quarta-feira à tarde, devido a uma explosão de gás em um poço de uma mina de carvão da província de Shanxi, no norte da China, informou nesta quinta-feira a agência oficial de notícias Xinhua. O acidente ocorreu quando 697 mineradores trabalhavam em um poço da mina estatal Sihe, explicaram fontes do Escritório de Supervisão de Segurança nas minas. Os trabalhos de resgate já terminaram e todos os intoxicados pela inalação de monóxido de carbono estão hospitalizados, um deles em estado grave. Uma equipe de investigação chegará hoje ao local para esclarecer as causas da explosão na mina, uma das maiores da província chinesa.