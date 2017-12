Explosão em mina deixa 170 presos na China Pelo menos 170 trabalhadores ficaram presos após ocorrer uma explosão em mina de carvão no centro da China, informou o governo. Outros 123 escaparam. O acidente ocorreu na manhã de sábado, na província de Shaanxi, quando 293 trabalhadores estavam no subsolo. Muitos dos que conseguiram fugir estavam próximos à entrada da mina, mas sofreram intoxicação por monóxido de carbono. Cerca de 170 ainda permanecem no interior da mina.