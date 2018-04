Explosão em mina deixa 20 mortos e seis feridos na Colômbia

Atualizado às 15h14

BOGOTÁ - Vinte mineiros morreram e outros seis ficaram presos após uma explosão em uma mina de carvão no nordeste da Colômbia, afirmaram nesta quarta-feira, 26, autoridades colombianas.

"Os números oficiais agora são de que há 20 mineiros mortos e mais seis feridos", disse Marisa Fernández, funcionária do Instituto Colombiano de Geologia e Mineração (Ingeominas). "É improvável que nós encontremos qualquer sobrevivente", completou ela.

A explosão ocorreu aparentemente por causa do acúmulo de gases na jazida. A mina La Preciosa, situada no departamento de Norte de Santander, já sofreu um acidente semelhante em 2007, quando uma explosão matou 32 operários.

Em junho passado, 73 mineiros morreram em uma explosão na mina de carvão de San Fernando, localizada no município de Amagá, no departamento de Antioquia. O acidente foi a segunda maior tragédia mineira na Colômbia desde 1977, quando 85 pessoas morreram em outra mina no mesmo município, por causa de uma explosão causada pelo acúmulo de gases.

Em novembro do ano passado, pelo menos nove mineiros morreram em dois acidentes em minas de carvão na Cundinamarca, no centro do país. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.