Explosão em mina deixa pelo menos 18 mortos na China Pelo menos 18 pessoas morreram e 39 ficaram feridas em uma explosão de gás em uma mina de carvão da província de Shanxi, no norte da China, informou a agência oficial chinesa "Xinhua". O acidente aconteceu na mina de carvão de Linjiazhuang, na cidade de Jinzhong, quando 64 mineiros trabalhavam no interior da instalação. Das pessoas que trabalhavam no local, seis conseguiram sair sozinhas após a explosão, enquanto uma sétima foi resgatada onze horas depois, com uma grave intoxicação por inalação de monóxido de carbono. Os principais responsáveis pela segurança nas minas chinesas Li Yizhong, diretor da Administração Estatal de Segurança Laboral, e Zhao Tiechui, diretor da Administração Estatal de Segurança em Minas de Carvão, viajaram ao local para coordenar os trabalhos de resgate. O acidente é um dos mais graves ocorridos este ano no setor mineiro chinês, onde morrem anualmente cerca de oito mil trabalhadores. Muitos mineiros acabam sendo vítimas de fatores como a falta de medidas de segurança, a corrupção dos empresários do ramo, que leva à negligência com a proteção, e os longos horários de trabalho sem descanso.