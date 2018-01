Explosão em mina ilegal faz oito mortos na China Oito mineiros morreram e vários estão desaparecidos após uma explosão numa mina de carvão ilegal na província chinesa de Henan, informaram nesta quarta-feira fontes oficiais à agência estatal de notícias Xinhua. O acidente aconteceu na localidade de Siyuangou, na segunda-feira à noite. O proprietário e os administradores fugiram. O poço tinha sido fechado pelo governo local mas seus responsáveis decidiram retomar as operações sem aprovação das autoridades. Cerca de 6 mil pessoas morrem por ano nas minas de carvão da China, as mais perigosas do mundo devido à falta de medidas de segurança, à necessidade de escavar cada vez fundo e à corrupção, entre outros motivos.