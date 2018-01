Explosão em mina mata 14 e deixa 9 feridos na China Quatorze mineiros morreram e outros nove estão desaparecidos por causa de uma explosão de gás em uma mina de carvão no centro da China, informou nesta segunda-feira a imprensa local. O estrondo pôde ser ouvido às 21h de sábado (hora local) na mina Sundian, na cidade de Ruzhou, província de Henan. No momento da explosão, 57 mineiros trabalhavam debaixo da terra. As autoridades ainda estão investigando as causas do acidente.