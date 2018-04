Explosão em mina mata 44 pessoas na China Quarenta e quatro mineiros morreram e pelo menos cem estão soterrados depois que uma explosão de gás arrasou uma mina de carvão no norte da China. A mina, segundo a agência oficial de notícias Xinhua, pertence ao grupo Shanxi Jiaomei e fica em Gujiao, cidade perto de Taiyuan, capital de província de Shanxi. A explosão aconteceu por volta de 15h (de Brasília, 2h locais). O Shanxi Jiaomei é o maior produtor de coque de carvão da China e opera 28 minas. Embora a China tenha atuado para reduzir os acidentes em minas, fechando mais de mil pequenas e perigosas minas no ano passado, a indústria de mineração do país é ainda a mais letal. Cerca de 3.200 mineiros morreram em acidentes no ano passado, um aumento de 15% sobre o ano anterior. Muitas das pequenas minas têm relaxado as medidas de segurança e sofrido incêndios, explosões, inundações e outros acidentes.