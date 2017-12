Explosão em mina mata 46 pessoas na China Cerca de 46 trabalhadores morreram na explosão de uma mina de carvão localizada na província de Shaanxi, no norte da China, de acordo com informações das agências de notícias Xinhua. Equipes de resgate trabalham no local para tentar resgatar as vítimas. Apenas quatro pessoas conseguiram sair ilesas da explosão, cujas causas ainda são desconhecidas. Segundo um estudo, os acidentes nas minas chinesas, tanto públicas quanto privadas, provocam a morte de pelo menos 10 mil pessoas a cada ano. O principal motivo dos acidentes é a falta de segurança.