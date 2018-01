Explosão em mina mata pelo menos 24 na China Pelo menos 24 pessoas morreram e outras 13 estão soterradas em mais uma explosão de uma mina na China. Desta vez o acidente ocorreu na cidade de Jixi, nordeste do país. Um funcionário da equipe de resgate informou que a probabilidade de os desaparecidos serem encontrados com vida são mínimas. A causa do acidente ainda está sendo investigada, mas explosões desse tipo ocorrem quando alguma faísca entra em contato com o gás carbônico acumulado por falta de ventilação. As minas chinesas são as que mais matam no mundo. Todos os anos, milhares de trabalhadores morrem em conseqüência de incêndios, inundações e desmoronamentos.