Explosão em mina mata pelo menos sete na Sibéria Pelo menos sete mineiros morreram e dezenas de outros ficaram feridos na explosão de uma mina de carvão na região de Kemerovo, na Sibéria, na manhã deste sábado. O acidente foi aparentemente provocado pela combustão de gás metano. Treze trabalhadores conseguiram escapar com vida e foram hospitalizados com lesões e queimaduras leves. Outros 33 estão sendo procurados pelas equipes de resgate, que trabalham sob a dificuldade da alta concentração de gás no local. Os corpos dos sete mortos já foram retirados da mina.