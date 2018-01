Explosão em mina na China deixa 12 trabalhadores presos A explosão na mina de Wangfenggang, em Huainan, na província oriental de Anhui, na China, deixou doze mineiros presos em seu interior, informaram nesta sexta-feira fontes oficiais citadas pela agência estatal de notícias Xinhua. O acidente ocorreu no mesmo dia em que o governo chinês divulgou o número total de mortos nas minas do país no ano passado: 5.986, apenas 41 a menos que em 2004. Segundo as estatísticas da Administração Estatal de Segurança do Trabalho, em 2005 foram registrados 3.341 acidentes nas minas de carvão chinesas, uma queda de 8,2% em relação ao ano anterior.