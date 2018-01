Explosão em mina na China deixa 14 mortos Catorze mineiros morreram em uma explosão de gás no interior de uma mina de carvão, na província de Sichuan, na China, informou hoje a agência oficial de notícias Xinhua. No momento do acidente, ocorrido na madrugada de domingo, 17 trabalhadores estavam no interior do poço. A mina, no município de Yiping, distrito de Xingwen, pertence à companhia Yinfang e tem capacidade de produção de 30 mil toneladas de carvão ao ano.