Explosão em mina na China deixa pelo menos 16 mortos Uma explosão em uma mina no noroeste da China deixou pelo menos 16 mortos, segundo informou a agência estatal Nova China. Os trabalhadores usavam mais de duas toneladas de dinamite para explodir uma pedra em uma mina de carvão quando o acidente ocorreu na tarde ontem. Outras 46 pessoas ficaram feridas no acidente, 12 delas em estado grave, informou a Administração Estatal de Segurança no Trabalho hoje. O acidente ocorreu na cidade de Shizuishan, na região autônoma de Ningxia Hui. A causa do acidente é investigada. As minas de carvão na China são as mais perigosas do mundo, com numerosos incêndios, enchentes e outros desastres, que deixam em média 13 mineiros mortos por dia. Muitos acidentes ocorrem em pequenas minas, com péssimas condições de segurança, ou em minas ilegais. O governo promete há anos melhorar as condições de segurança. Mas a China, carente de energia, depende do carvão para boa parte de sua geração de energia.