Explosão em mina na China mata 20 e prende 30 no subterrâneo

PEQUIM - Uma explosão em uma mina de carvão na China matou 20 pessoas e deixou mais de 30 trabalhadores presos em uma área subterrânea, neste sábado, segundo informações da mídia estatal. A explosão ocorre em uma semana em que o mundo testemunhou o resgate dramático de 33 trabalhadores soterrados a quase 700 metros de profundidade por 70 dias em uma mina no Chile.

A Central de Televisão da China informou que a explosão ocorreu neste sábado na província de Henan. Uma autoridade do escritório de segurança da mina confirmou o acidente, mas não forneceu mais detalhes. A agência de notícias estatal Xinhua afirmou que o acidente ocorreu às 6 horas da manhã (horário local) em uma área pertencente à companhia Pingyu Coal & Electric Co. Ltd. Um homem que atendia às ligações na mina, no entanto, disse que desconhecia o acidente.

As minas da China estão entre as mais perigosas do mundo e o país tem o maior número de mortos nessa indústria. No ano passado, 2.600 pessoas morreram em acidentes em mineradoras. O "Diário do Povo", outro veículo estatal de comunicação, informou, na quinta-feira, que a China fechou, neste ano, mais de 1.600 pequenas mineradoras de carvão que estavam em situação ilegal, em um esforço para tentar melhorar os padrões de segurança.

O número de áreas de extração de minérios da China diminuiu no ano passado com o fechamento de áreas pelo governo, mas as mortes voltaram a subir novamente no primeiro semestre deste ano. Em outubro, a Administração Estatal de Segurança no Trabalho afirmou que os gerentes e líderes de minas que não acompanhassem seus trabalhadores na descida ao subterrâneo seria punidos severamente.