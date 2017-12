Explosão em mina na Colômbia deixa 32 mortos Uma explosão ocorrida no sábado, 3, em uma mina de carvão no nordeste da Colômbia matou 32 pessoas, sendo que a maioria continuava neste domingo sepultada nos túneis subterrâneos, informou uma fonte da Defesa Civil. O anúncio foi feito por Yesid Arias, que supervisiona a operação de resgate, depois que três corpos foram retirados da mina, localizada no remoto povoado de San Roque, no Departamento (Estado) de Norte Santander, 410 quilômetros a nordeste de Bogotá. Os grupos de resgate localizaram todos os cadáveres soterrados a 400 metros de profundidade, mas não conseguiram retirá-los das profundezas. De acordo com Arias, a concentração de gás metano no interior da mina dificulta os trabalhos de resgate. O diretor da Defesa Civil de Norte Santander, coronel Fernando Rosales, declarou que "a explosão foi muito forte. Há muito gás, estamos em processo de preparação para retirarmos o gás (do interior da mina) para vermos se assim as equipes de resgate poderão entrar" e trazer os corpos para cima.