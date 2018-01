Explosão em mina na Índia deixa mais de 50 trabalhadores presos Mais de 50 pessoas podem estar presas dentro de uma mina no leste da Índia, devido à uma explosão causada aparentemente por vazamento de gás, informaram fontes policiais. O incidente aconteceu na noite de quarta-feira no distrito de Dhanbad, Estado de Jharkhand, na mina de carvão de Nagda, da empresa Bharat Coking Coal Limited (BCCL). Na hora do acidente estavam no interior da mina 58 pessoas, mas quatro delas conseguiram escapar. O estado dos outros 54 trabalhadores preocupa, segundo a agência local "PTI".