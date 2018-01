Explosão em mina no Cazaquistão mata pelo menos 43 pessoas Pelo menos 43 mineiros morreram nesta quarta-feira em uma explosão provocada por gás metano seguida de um incêndio em uma mina de carvão no Cazaquistão, informou o Ministério de Emergências Cazaque. O acidente aconteceu na mina "Lenin", na região de Karaganda, no centro do Cazaquistão, disse um porta-voz do ministério à agência russa "Interfax". "Os corpos de 18 pessoas foram recuperados. Outras 25 pessoas estão debaixo da terra, mas temos certeza que estão mortos", Assegurou. A explosão de metano aconteceu por volta das 1h30 (em Brasília) em uma galeria situada a mais de 500 metros de profundidade. Segundo o responsável de Emergências e Segurança Industrial para a região de Karaganda, Stanislav Sytnik, 324 mineiros conseguiram sair da mina. A mina pertence à empresa Mittal Steel Termitau, filial de Mittal-Arcelor Steel Company, a maior produtora mundial de aço. Em 24 de novembro de 2002, um acidente similar ao desta quarta-feira causou a morte de 13 trabalhadores da mina "Lenin", que começou a funcionar em 1964 com uma capacidade de extração de 3,2 milhões de toneladas de carvão ao ano.