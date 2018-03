Explosão em NY fere 6 gravemente e atinge 2 prédios Dois edifícios foram afetados por uma explosão que provocou o desabamento de vários pisos, criando tensão e medo hoje em Nova York, cidade ainda traumatizada pelos atentados terroristas de 11 de setembro. O incidente paralisou o trânsito e a vida cotidiana de grande parte das regiões de Chelsea e Greenwich Village, em Mahattan. Umas 50 pessoas ficaram feridas e pelo menos seis estão em estado grave. A causa da explosão, segundo primeiras avaliações, teria sido um acidente na caldeira de um edifício que abriga escritórios das Kaltech Industries. A explosão provocou uma série de desabamentos num edifício de oito andares vizinho ao instituto técnico, a Apex School. Dezenas de pessoas conseguiram sair do prédio antes do desabamento. Segundo a polícia, funcionários trabalhavam na caldeira no momento da explosão. As primeiras investigações do FBI não encontraram indícios de atentado.