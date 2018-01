Explosão em oleoduto deixa 26 mortos na Nigéria Pelo menos 26 pessoas morreram após ladrões provocarem um incêndio em um oleoduto na capital comercial da Nigéria, Lagos, quando a polícia tentava capturá-los. O incêndio no oleoduto, que pertence à companhia estatal NNPC, espalhou-se até uma pequena comunidade no distrito de Apapa. A indústria petrolífera da Nigéria sofre numerosos problemas com gangues que saqueiam os oleodutos. Em setembro, uma explosão em Lagos matou dezenas de pessoas.