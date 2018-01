Explosão em oleoduto deixa dezenas de mortos na Nigéria A explosão de um oleoduto em Lagos, a maior cidade da Nigéria, causou a morte de pelo menos 30 pessoas, informa a polícia. A catástrofe foi provocada por desconhecidos que tentavam roubar petróleo da tubulação. As chamas provenientes do oleoduto reduziram a cinzas a vegetação próxima, e grandes colunas de fumaça se erguem da aldeia de Amore, que está separada por uma lagoa de Lagos, um aglomerado urbano de 13 milhões de habitantes. "Várias pessoas estavam roubando combustível do oleoduto quando pegou fogo e explodiu", disse o porta-voz da polícia local, Emmanuel Ighodalo. Pelo menos 30 cadáveres incinerados foram encontrados no local da explosão. Mas Ighodalo disse que havia outros corpos perdidos em pântanos vizinhos e que a cifra de mortos poderia superar 50. O oleoduto, administrado pela estatal Corporação Nacional de Petróleo da Nigéria, transporta combustível de Lagos para o oeste do país.