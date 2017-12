Explosão em oleoduto na Nigéria mata mais de 200 pessoas A explosão em um oleoduto que coletava petróleo nesta terça-feira, na maior cidade da Nigéria, Lagos, deixou pelo menos 200 mortos, de acordo com informações da Cruz Vermelha. A tragédia ocorreu no começo da manhã no setor de Abule Egba. A polícia informou que ainda está estimando número de mortos. "Acabamos de ser informados. Precisamos de mais tempo para ter os detalhes", disse à EFE o porta-voz Bode Ojajuni. Testemunhas informaram que havia uma grande bola de fogo no local da explosão. "Vi a muita gente com graves queimaduras que estavam sendo levadas em ambulâncias", informou o mecânico Baba Oyo, acrescentando que o fogo começou quando vários jovens estavam recolhendo combustível que vazava de um duto rompido. Aparentemente, o encanamento foi furado para que o combustível fosse roubado. "As pessoas estavam ali desde a 1 hora (22 horas de segunda-feira em Brasília) para recolher o combustível", disse ainda Oyo. A Nigéria atravessa atualmente uma grande escassez de combustíveis que deixou o valor da gasolina no mercado negro quatro vezes acima de seu preço regular. O incidente é o mais recente de uma série de incêndios em dutos de combustíveis e de petróleo que nos últimos anos mataram centenas de pessoas na Nigéria, o maior produtor africano de petróleo. No início deste mês, uma pessoa morreu queimada em incidente parecido na cidade de Festac, também nos arredores de Lagos. Cerca de 5 mil dutos de petróleo e seus derivados da companhia estatal Corporação Nacional de Petróleo da Nigéria cruzam todo o país, o mais povoado da África, com mais de 130 milhões de habitantes.