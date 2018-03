Explosão em ônibus deixa pelo menos 7 mortos em Israel Um atacante suicida explodiu um carro repleto de explosivos ao lado de um ônibus no norte israelense durante a hora do rush da tarde, matando pelo menos sete pessoas, segundo a Rádio do Exército de Israel. O veículo ainda está em chamas, impedindo a ação de equipes de resgate. Teme-se que muitos feridos ainda se encontrem no interior do ônibus, nos arredores da cidade costeira de Hadera.