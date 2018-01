Explosão em ônibus fere 18 no Paquistão A explosão de uma bomba em um ônibus de passageiros na província de Sindh, no sul do Paquistão, deixou 18 pessoas feridas, algumas delas gravemente, informou um porta-voz do ministério do Interior. Nenhum grupo assumiu responsabilidade pela explosão, disse o porta-voz Iftikar Ahmed. A bomba explodiu no início da noite deste sábado (no horário local) em Hiderabad, na província de Sindh, a cerca de 100 km ao norte da cidade portuária de Karachi.