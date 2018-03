Explosão em ônibus mata 13 e fere 68 em Jerusalém A explosão de um ônibus matou pelo menos 13 pessoas e feriu outras 68 no centro de Jerusalém nesta quarta-feira, informou a polícia local. A explosão, que tem características de um atentado suicida, ocorreu na Rua Jaffa, principal avenida de Jerusalém, e foi ouvida em praticamente toda a cidade sagrada. Ambulâncias dirigiram-se rapidamente para o local. Ninguém reivindicou a autoria do aparente atentado até o momento. Ontem, no entanto, o grupo islâmico Hamas ameaçou vingar-se de Israel devido a um ataque aéreo contra Abdel Aziz Rantisi, um líder de seu braço político.