Explosão em ônibus mata três em Israel Pelo menos três pessoas morreram na noite desta quinta-feira, com a explosão, no interior de um ônibus, numa rodovia do norte de Israel, informou a Rádio do Exército israelense. Uma testemunha disse que a explosão "despedaçou o ônibus". Segundo a rádio, a explosão foi aparentemente causada por um militante suicida.