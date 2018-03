Explosão em Paris deixa pelo menos 21 feridos Uma explosão, aparentemente acidental, atingiu um edifício na região central de Paris e deixou pelo menos 21 pessoas feridas, quatro delas em estado grave, informou a polícia francesa. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a explosão pode ter sido causada por um vazamento de gás no prédio, que abriga tanto apartamentos residenciais como conjuntos comerciais e fica a poucas quadras da Bolsa de Valores de Paris. A vida das vítimas não está em perigo, garantiu o bombeiro Jacques Kerdoncuff. De acordo com a polícia, não há indícios que apontem para uma ação criminosa. Cerca de 180 membros do Corpo de Bombeiros seguiram para o local da explosão. A Rue d?Uzes, onde fica o edifício, ficou repleta de veículos de resgate. Médicos estabeleceram postos de emergência num prédio próximo. De acordo com equipes de resgate, a forte explosão destruiu o sexto andar do edifício, estilhaçando janelas e espalhando destroços pela rua.