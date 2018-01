Explosão em parque mata 7 turistas no Sri Lanka Uma série de fortes explosões de minas terrestres no maior parque nacional do Sri Lanka destruiu um veículo repleto de turistas locais, provocando a morte de pelo menos sete pessoas, informou a polícia local neste domingo. O Exército e a polícia encontraram restos humanos no jipe destruído pela explosão ocorrida em uma área de mata fechada do parque, estabelecido em Wilpattu, 175 quilômetros ao norte de Colombo, a capital cingalesa, disse um informante na polícia. De acordo com a fonte policial, uma análise das crateras provocadas pelas explosões revelou que três minas foram detonadas no episódio ocorrido no sábado no Parque Nacional de Wilpattu. Parte da área de selva onde fica o parque é controlada pelo Exército de Libertação dos Tigres do Tamil Eelam (LTTE).