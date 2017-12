Explosão em planta de gás na Áustria deixa 1 morto e 18 feridos

VIENA - Uma explosão em uma estação de gás natural na Áustria deixou um morto e pelo menos 18 feridos nesta terça-feira, 12, informou a agência estatal Austria Presse Agentur. O incidente ocorreu nas proximidades da fronteira com a Eslováquia, segundo as autoridades.

"Houve uma explosão seguida de um incêndio. A situação está sob controle", declarou o porta-voz da polícia, Edmund Tragschitz.

+ Direita sobe na Áustria

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outras 18 pessoas teriam ficado feridas, segundo Sonja Keller, da Cruz Vermelha. Ainda não há confirmação do que pode ter causado a explosão, que ocorreu em Baumgarten an der March, no leste de Viena, em uma estação onde se conectam gasodutos e o gás é comprimido.

+ Justiça austríaca autoriza casamento gay no país

O terminal de Baumgarten é o principal centro austríaco de distribuição de gás vindo da Rússia e da Noruega. Com capacidade anual de 40 bilhões de metros cúbicos, a estrutura inaugurada em 1959 é um dos mais importantes centros de distribuição da Europa Central e abastece principalmente o norte da Itália e o sul da Alemanha. / AFP e AP