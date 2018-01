Explosão em poço de gás mata pelo menos 191 na China Um poço de gás explodiu nos arredores da cidade de Chongqing, na região sudoeste da China, liberando substâncias tóxicas que mataram pelo menos 191 pessoas e levaram as autoridades a ordenar a retirada dos habitantes. A informação foi dada pela agência oficial de notícias Xinhua. Técnicos tentavam fechar o poço, utilizando tratores e cimento. Equipes do governo foram enviadas de Pequim para o local. A explosão aconteceu na noite da terça-feira; ontem, equipes de emergência puseram fogo perto do local, na tentativa de queimar os gases tóxicos. Funcionários do governo ouvidos pela agência Xinhua disseram que a expectativa era de que a situação estivesse controlada até a sexta-feira. O campo de gás é administrado pela empresa Sichuan, que pertence à Companhia Nacional de Petróleo da China.