Explosão em poço de petróleo mata três no Equador Três engenheiros morreram em uma explosão hoje em um poço de exploração de petróleo na selva oriental equatoriana, informou a companhia privada Petrosur, de capital argentino e espanhol, para qual trabalhavam. O acidente ocorreu à 1 hora da madrugada. As causas ainda são desconhecidas e estão sendo investigadas. A polícia descartou as possibilidades de atentado ou sabotagem. Por enquanto, ainda não foram revelados os nomes das vítimas, nem os detalhes da forma em que morreram, já que, além da explosão, houve um incêndio no local.